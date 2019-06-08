Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против «желтых жилетов», вышедших на акцию в Монпелье. Как сообщает газета Midi Libre, в демонстрации участвовали около 2 тыс. жителей города.

Акция началась в 10:00 по местному времени (11:00 мск). В 13:00 мск был применен газ. После разгона на улицах остаются не более 500 человек. В результате столкновений с полицией два человека получили травмы.

Affrontements sur la place de la Comedie pour l'acte 30 des "gilets jaunes" pic.twitter.com/vjQ0W8ZUee — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) June 8, 2019

По информации BFM TV, в Париже участниками протестов стали 1,1 тыс. человек, а всего во Франции — 3,7 тыс.

О майских протестах — в публикации “Ъ” «"Желтые жилеты" встали перед выборами».