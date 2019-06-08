Костин отказал Задорнову в пересмотре размера дивидендов ВТБ

Президент банка ВТБ Андрей Костин и глава «Открытия» Михаил Задорнов вновь поспорили о размере дивидендов, которые должны быть выплачены акционерам по итогам 2018 года.

Господин Задорнов заявил, что ВТБ в состоянии выдержать базельские нормативы и направить на дивиденды 50% прибыли. «Нет, конечно, мы свои расчеты давали, и их акцептовал Центральный банк и министерство финансов, вопрос решен, собрание прошло, дивиденды распределены, есть такая поговорка, когда надо руками махать»,— парировал господин Костин (цитата по «Интерфаксу»).

ВТБ по итогам 2018 года заработал 178,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, или 239,9 млрд руб. по РСБУ (с учетом событий после отчетной даты). В конце апреля наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год только 15% чистой прибыли по МСФО. К практике направления половины прибыли на дивиденды руководство ВТБ рассчитывает вернуться в 2020 году. Банк «Открытие», которому принадлежит 14,7% ВТБ, на годовом собрании голосовал против сокращения размера выплат.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Котировки ВТБ получили дивиденды».