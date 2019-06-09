ФК «Зенит» может расстаться с тремя игроками

В текущее летнее межсезонье состав футбольного «Зенита» могут покинуть три игрока. Руководство петербургского клуба намерено трудоустроить в другие команды нечасто попадавших в основной состав в минувшем сезоне защитника Эльмира Набиуллина, полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Антона Заболотного. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом по данным издания, речь идет о прямой продаже игроков, а не об аренде.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ФК «Зенит» планирует досрочно прекратить трудовые отношения с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, несмотря на действующий с ним контракт до июня 2020 года. Петербургский клуб может предложить игроку компенсацию, равную половине его зарплаты за этот срок – около €1,5 млн.