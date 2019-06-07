Клаудио Маркизио может уйти из «Зенита» за половину зарплаты

Руководство ФК «Зенит» намерено досрочно прекратить трудовые отношения с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, несмотря на действующий контракт до июня 2020 года. Петербургский клуб может предложить игроку компенсацию, равную половине его зарплаты за этот срок – около €1,5 млн. Полное же финансовое обеспечение договора с футболистом с учетом подписного бонуса за два сезона могло бы составить порядка €13 млн, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что возможный уход Клаудио Маркизио из команды в это межсезонье не исключил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, что итальянец подписал контракт с «Зенитом» в сентябре прошлого года в качестве свободного агента. За петербургский клуб бывший игрок «Ювентуса» успел провести 15 матчей, забив в них два гола.