Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Ведется проливка помещений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСИН. По данным ведомства, возгоранию могла поспособствовать сухая ветреная погода.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, огонь локализован на площади 3 тыс. кв. м. Были повреждены пять зданий колонии, пострадавших нет. «Быстрому распространению огня по деревянным строениям способствовал порывистый ветер»,— добавили в МЧС.

Колония находится в 300 км от Екатеринбурга. Пожар начался в производственном ангаре и перешел на жилые корпуса.