Суд в США арестовал планировавшего устроить теракт на Таймс-сквер мужчину

Суд в Нью-Йорке арестовал мужчину, который, как утверждают власти, планировал устроить теракт в центре Манхэттена — на Таймс-сквер. Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов, которые работали под прикрытием, мужчина выражал поддержку организаторам теракта 11 сентября 2001 года и запрещенному в России «Исламскому государству».

Подозреваемый Ашикул Алам находился под наблюдением сотрудников антитеррористического подразделения ФБР и был задержан при попытке незаконно приобрести оружие, сообщает NBC News. По данным телеканала, он пытался купить два самозарядных пистолета Glock 19 (9 мм). Отмечается, что при нападении мужчина намеревался использовать жилет смертника, ручные гранаты и прочие взрывчатые вещества. В поданном в суд обвинительном заключении также указано, что подозреваемый вел наблюдение за Таймс-сквер и говорил, что хочет на политиков в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Источники телеканала утверждают, что Ашикул Алам является гражданином Бангладеш, по проживает в СШАВ по гринкарте.