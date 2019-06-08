Бутину в апелляционном суде будет представлять общественный адвокат

Осужденную в США россиянку Марию Бутину в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный защитник округа Колумбия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы в базе данных апелляционного суда Вашингтона.

«Апеллянт получила разрешение окружного суда на проведение апелляционного разбирательства без предварительных платежей»,— цитирует документ агентство. Также представлявший госпожу Бутину ранее адвокат Роберт Дрисколл должен «в максимально сжатые сроки» передать общественному защитнику все документы по делу.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года. В декабре в суде она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. С учетом времени, которое россиянка провела в заключении в ожидании приговора, срок наказания может составить девять месяцев. Предположительно она выйдет на свободу 5 ноября текущего года.

В мае госпожа Бутина записала видеообращение из пенитенциарного распределительного центра в штате Оклахома, откуда ее должны были перевести в федеральную тюрьму. Она поблагодарила тех, кто поддерживал ее все это время, и обратилась за финансовой поддержкой, чтобы продолжать борьбу «против несправедливости».

О приговоре читайте в материале “Ъ” «Мария Бутина ответит за свою сговорчивость».