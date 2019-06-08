Осужденную в США россиянку Осипову перевели в тюрьму в Ливенуорт

Осужденная в США россиянка Богдана Осипова переведена в тюрьму города Ливенуорт (штат Канзас). Как сообщила «РИА Новости» учредитель общественной группы поддержки россиянки Татьяна Якушева, следующий этап госпожу Осипову ожидает «через 7–10 дней».

Ранее на этой неделе федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за вымогательство и похищение своих детей. Иск против россиянки подал ее бывший муж и отец ее двух дочерей, бывший американский военнослужащий Брайан Мобли.

Генконсульство РФ в Хьюстоне назвало приговор россиянке «несправедливым и негуманным» и пообещало добиваться его пересмотра. МИД России призвал США освободить россиянку , которую отправили в тюрьму по «нелепому обвинению в похищении собственных детей»,