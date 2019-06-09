«Не случайно на памятнике "Тысячелетие России" нет Ивана Грозного»

Я придумал термин «новгородская цивилизация». Хотя не все историки со мной согласны, я считаю вполне правомерным использование этого термина. Что такое цивилизация? Это некая человеческая общность, обладающая только ей присущими чертами в политическом устройстве, в экономике, в культуре. Политическая и экономическая система Новгорода была очень эффективной, она просуществовала более трех веков. Она обеспечивала процветание республики. Новгородцы были свободными людьми, у них были политические права. Была свобода предпринимательства. Собственность была защищена правом. Законодательно были закреплены права женщин. Недаром Новгород породил феномен женщин-лидеров. Самая известная из них — Марфа-посадница, но их было много. В новгородском обществе женщина играла видную роль, в отличие от теремных московских женщин. Личная свобода и защищенность собственности лежали в основе новгородского феномена.

Картина Клавдия Лебедева «Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча» Фото: Клавдий Лебедев / Государственная Третьяковская галерея

Можно говорить о новгородцах как об этносе, сложившемся на рубеже X-XI веков. В эпоху средневековья Новгородская республика занимала огромную территорию, была громадным государством. Новгородский этнос отличала высокая пассионарность. Где только не бывали новгородцы — и в Византии, и в Северной Африке, и ходили «за камень», то есть за Урал, на Готланде были, с Ганзой вели дела.

Одновременно существовало два государства, две модели государственного устройства — Киевская Русь и Новгородская Русь. Причем они были достаточно удалены друг от друга как географически, так и ментально. Валентин Янин об этом писал, я с ним абсолютно согласен. Как зародилось новгородское государство? Новгородцы пригласили княжить Рюрика на определенных условиях, заключили с ним ряд соглашений. Эти условия соблюдались на протяжении всего времени существования Новгородской республики. Отсюда берет начало республиканская модель. Как было в Киеве? После смерти Рюрика Олег собрал большое войско, в котором были и новгородцы, пошел на Киев, вероломно расправился с Аскольдом и Диром и завоевал власть. Отсюда пошло монархическое начало. Впоследствии монархическое начало переместилось сначала во Владимир, потом в Москву. А новгородцы твердо придерживались своей традиции.

В отечественной истории новгородская модель не имела аналогов. Это была республика. Вся власть сверху донизу избиралась. Существовала система местного самоуправления, которой у нас нет до сих пор. Граждане, жившие в одном конце (городском районе), на одной улице, сами выбирали старосту, сами собирали налоги, сами решали, на что их тратить — мостовую замостить, храм построить или что-то еще сделать. Следующая ступень самоуправления — концы. В каждом конце существовало свое вече, свой кончанский посадник, у него тоже были свои структуры управления. И наконец, на общегородском уровне существовало общегородское вече, которое избирало посадника, приглашало или изгоняло князя, объявляло войну. Вече избирало городского владыку. С определенными оговорками можно считать Новгородскую республику в какой-то степени теократической, поскольку архиепископ Новгородский был кем-то вроде президента в современном понимании. Все решения веча вступали в силу только после того, как он их формально утверждал. При владыке существовал совет господ, фактически правительство, своеобразный симбиоз исполнительной и законодательной власти. Через совет господ на всю новгородскую политику оказывала влияние элита. В каждом государстве есть элита, Новгород не был исключением.

Во многом благодаря новгородскому купечеству поддерживалось экономическое могущество республики. Но кроме торговли было сильно развито ремесло, что доказывают находки археологов.

Наконец, уникальны были новгородская культура и просвещение. Практически все взрослое население было грамотным. Классическим новгородцем был князь Ярослав Мудрый — единственный из русских правителей, удостоившийся такого прозвища. Не Великий, не Грозный, а Мудрый.

Чем было для Новгородской республики присоединение к Москве? Я написал об этом роман «Колокол и держава». С одной стороны, централизация была абсолютно неизбежным процессом. Подобное происходило по всей Европе. Везде это проходило как укрепление монархического начала. Для России это было тем более важно, что ей нужно было освободиться от власти орды. Москва выступила в роли центра национального освобождения. А Новгород в этом вопросе занял позицию несколько отстраненную. Преобладали интересы экономические, существовала некая замкнутость. Хотя Новгород всегда был очень сильно связан с русским миром — прежде всего языком, религией, экономическими связями.

Новгород торговал и с остальными русскими землями, но была также устремленность на Запад, торговлю с Ганзой, с немецкими городами. Эта раздвоенность прослеживается во всей новгородской истории.

Элита раскололась по этому признаку. Одна часть тяготела к Западу, прежде всего в силу торговых интересов. Вторая часть, больше связанная экономически с низовыми землями, тяготела к Москве. Очень важное значение имела позиция новгородских владык. Они входили в общецерковную иерархию, подчинялись московскому владыке, но им нужно было при этом соответствовать своей пастве. Эта раздвоенность прослеживалась и после покорения Новгорода.

Процесс объективный, процесс неизбежный. Другое дело — как это происходило. К сожалению, по самому жесткому, кровавому сценарию. Назовем вещи своими именами: это было завоевание. Новгородцы были разбиты в кровавом сражении на Шелони, но процесс поглощения растянулся на годы. И в это время происходило уничтожение новгородской элиты. У нее отбирали земли, произошла первая в отечественной истории, но, увы, не последняя, депортация населения. Почти все дееспособное население было переселено в Москву и низовые земли, а в Новгород переселены москвичи. Отнятые у новгородцев землевладения перешли в государеву казну. Заселяя их своими служивыми людьми, Иван III, которого я считаю великим государем, по сути заложил основу российского дворянства.

К сожалению, репрессивное начало впоследствии только усилилось. Сто лет спустя, в 1570 году, царь Иван Грозный учинил здесь настоящий геноцид по совершенно надуманному поводу. Вот любопытный феномен, особенность новгородской почвы, что ли. Все переселенцы, попав сюда, довольно быстро, извините за не очень грамотное слово, оновгородились, что ли. А Грозный стремился полностью вытравить новгородский дух. Для его деда Ивана III власть была средством, а целью было создание государства, а для Грозного власть была самоцелью. В итоге Грозный поставил страну на грань катастрофы. В Смутное время страна могла вообще прекратить свое существование. Не случайно на нашем памятнике «Тысячелетие России» нет Ивана Грозного.

Историк и писатель, создатель сайта «Новгородская цивилизация» Виктор Смирнов