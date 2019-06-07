Чемпионская заготовка

ЦСКА осталось сделать лишь один шаг к тому, чтобы нынешний сезон превратился для армейцев, ранее выигравших Евролигу, в сверхуспешный. В пятницу подопечные Димитриса Итудиса обыграли «Химки» и во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 103:92 и теперь могут оформить чемпионский титул уже в понедельник, когда серия переберется в Химки.

Противостояние ЦСКА и «Химок» принято называть «дерби Ленинградки» не просто так. Даже несмотря на не нуждающееся в комментариях превосходство армейцев в личных встречах с химчанами (из 30 ранее состоявшихся встреч в рамках Единой лиги ВТБ они выиграли 23), матчи двух грандов российского баскетбола чаще всего отличались и хорошим качеством игры, и вполне ощутимой интригой. Однако нынешней финальной серии, можно сказать, не повезло. Незадолго до первого ее матча выяснилось, что «Химкам» придется обходиться без Яниса Тиммы, но с такой потерей команда Римаса Куртинайтиса в принципе могла справиться. А вот уже после стартового матча финала стало известно, что из строя до конца сезона выбыл Алексей Швед. У лучшего российского баскетболиста, игравшего против ЦСКА, как оказалось, на уколах, диагностирована травма стопы, на лечение потребуется около месяца. И вот это уже была проблема, найти решение которой было очень сложно.

Резкое ослабление претендента на титул наверняка огорчило не только руководителей лиги — ее президента Сергея Кущенко и генерального директора Илону Корстин, сорвавшихся на матч с ПМЭФ, где помимо бизнес-встреч они успели еще и в баскетбол поиграть (в товарищеском матче Единой лиги ВТБ и «Росконгресса»), но и болельщиков. Последние, правда, все равно почти заполнили трибуны, и армейцы их за это тут же отблагодарили. ЦСКА вообще начал матч так, словно намеревался завершить его досрочно — уже через шесть минут отрыв хозяев достиг 15 очков. Собственно, таковым он остался и в конце первой четверти. Чудовищный перевес для такого матча.

Римас Куртинайтис и в этой ситуации старался собрать команду, искал нужные сочетания на площадке, и во второй десятиминутке это давало плоды. По крайней мере «Химки» больше не допускали нелепых осечек, которыми их игра изобиловала до сих пор. Стефан Маркович наконец принялся ею грамотно рулить, Джордан Мики показал, что еще умеет работать под щитом, Сергей Моня, в последнее время редко получающий много игрового времени, доказывал, что еще кое-что может. Но момент уже был упущен. К тому же у ЦСКА к очень продуктивно игравшему Нандо де Коло присоединился еще и Никита Курбанов, к большому перерыву настрелявший полтора десятка очков. Неудивительно, что отставание «Химок», начавшее было понемногу сокращаться, снова выросло, и только благодаря везению ЦСКА не привез сопернику к исходу второй четверти 20 очков отрыва.

Все, что оставалось армейцам, так это просто не растерять добытое преимущество. Сомнений в том, что сильнейшая команда Европы с такой задачей справится, не было. ЦСКА победил со счетом 103:92, повел в серии — 2:0 — и в понедельник, когда финал переберется в Химки, может оформить чемпионский титул. Он станет юбилейным, десятым за время выступлений команды в Единой лиге ВТБ. Лишь однажды, в 2011 году, ЦСКА уступил первенство — как раз «Химкам».

Александр Петров