Участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным в выходные

Набережная Тараса Шевченко будет пешеходной в выходные дни до 1 ноября, говорится на сайте мэра Москвы. Движение автомобилей ограничат на участке от дома 12, строения 26 на Кутузовском проспекте до моста «Багратион».

Проезд по набережной будет закрыт с 23:00 накануне выходного или праздника до 06:00 следующего рабочего дня. Подъезды к закрытому участку перекроют, рядом поставят информационные щиты с маршрутами объезда.