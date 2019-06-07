Участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным в выходные

Набережная Тараса Шевченко будет пешеходной в выходные дни до 1 ноября, говорится на сайте мэра Москвы. Движение автомобилей ограничат на участке от дома 12, строения 26 на Кутузовском проспекте до моста «Багратион».
Проезд по набережной будет закрыт с 23:00 накануне выходного или праздника до 06:00 следующего рабочего дня. Подъезды к закрытому участку перекроют, рядом поставят информационные щиты с маршрутами объезда.
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