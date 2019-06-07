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Суд арестовал руководителей комитета по лесному хозяйству Дагестана

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, трех его заместителей, а также сотрудника одного из отделов ведомства. Как сообщили “Ъ” в суде, они были задержаны 5 июня по уголовному делу о незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) было возбуждено 15 мая этого года. В одно производство с ним было объединено другое дело, возбужденное 21 мая, — по ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Сегодня суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 августа включительно, председателя комитета по лесному хозяйству Алибега Гаджиева и трех его заместителей — Ибрагима Ибрагимова, Абдулы Муртазалиева и Велибека Ферзуллаева. Такая же мера пресечения и на такой же срок избрана и в отношении главного специалиста-эксперта отдела организации лесопользования и арендных отношений комитета по лесному хозяйству Шамиля Багандова.

Как сообщал “Ъ”, суд арестовал 329 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане. По данным силовиков, организованное преступное сообщество (ОПС) действовало в интересах бывшего главы столицы республики Саида Амирова.

С 2000 года члены ОПС проводили махинации с находящимися в муниципальной и федеральной собственности земельными участками, переводя их в частную собственность.

Среди обвиняемых по делу — экс-руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов, и. о. руководителя этого же ведомства Шамиль Гаджиев, бывший заместитель мэра Махачкалы Герман Рагимханов, специалисты и эксперты управления Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.

Юлия Рыбина, Махачкала


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