«В сфере развития искусственного интеллекта компании сейчас не конкуренты, а партнеры»

Почему Сбербанк решил заняться облачным бизнесом и кто его основные клиенты в этой сфере? Эти и другие вопросы экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов обсудил с генеральным директором SberCloud Александром Сорокоумовым в специальной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.

— Что для Сбербанка облачные технологии? Почему Сбербанк решил в этот бизнес зайти?

— Сбербанк начал развивать облачные технологии несколько лет назад для решения своих задач, потом — для построения экосистемы. Сейчас Сбер — это уже не банк, это экосистема, которая объединяет в себе порядка 130 юридических лиц, отдельных компаний. Мы не холдинговая компания, мы реальная экосистема. А для построения экосистемы нужны общие платформы. Одной из них являются облачные сервисы и технологии. Они позволяют привести к единому знаменателю информационные системы всех компаний, которые входят в группу Сбербанк.

— То есть сделать эффективным процесс работы?

— И процесс сделать более эффективным, и быть уверенным в качестве сервиса и упростить интеграцию каждого отдельного сервиса в единое целое, в единое предложение. Как мы в это пошли? Четыре года назад мы начали это делать для себя, и за это время получили достаточно экспертизы, чтобы удостовериться: мы готовы сделать действительно качественное предложение рынку.

— Речь идет о юридических лицах в основном?

— Да, это юрлица.

— А для физических лиц как это направление может развиваться?

— Физические лица уже сейчас пользуются облачными сервисами, даже не замечая этого – почта, стриминг музыки, видео и так далее. Наш клиент — это те компании, которые делают конечный сервис для физического лица, для обычного человека. Я сам пользуюсь облачными сервисами уже очень давно. Это позволяет реально упростить жизнь: не надо скачивать, не надо думать, что ты хочешь, какая память — просто у тебя есть этот контент, когда он тебе нужен.

— То есть юридическое лицо может взять любой блок информации, который ему необходим?

- Юридические лицо может получить необходимый объем вычислительных мощностей или мощностей для хранения в любой момент времени в таком объеме, который ему нужен сейчас. При этом мы как облачный провайдер не имеем доступа к информации клиента. Это его данные и мы не имеем к ним доступ. Мы даем инфраструктуру, инструменты, которые позволяют ему решать его задачи и обрабатывать его информацию так, как он это считает правильным.

— На форуме вы подписывали партнерские соглашения — с кем и для чего?

— На данный момент мы уже подписали три соглашения – с компаниями Nvidia, Yadro и Ivideon. В частности Nvidia - это американская компания, мировой лидер в области высокопроизводительных вычислений. Конкретно наше сотрудничество будет строиться вокруг сервисов AI (Artificial Intelligence), то есть сервисов с искусственным интеллектом. Сейчас наша задача — локализовать решения, которые есть в мире. Nvidia DGX-2 — это вычислительные мощности, специализированные для работы с искусственным интеллектом. Мы развиваем это направление для себя, для банка, мы предоставляем эти сервисы компаниям любого размера, от маленьких разработчиков и до крупнейших игроков.

— Сейчас мы говорим о таких вещах, которые далеки, казалось бы, от финансов. Сбербанк уже настолько далеко ушел в этом направлении от других. С вашей точки зрения, конкуренты за вами или впереди вас в этом направлении?

— Компании, работающие в этом направлении, в данный момент друг другу не конкуренты — мы вместе развиваем этот рынок. Эта технология на фундаментальном уровне находится на стадии становления в России. Для нас как для финансового института использование искусственного интеллекта позволило повысить эффективность по выдаче кредитов, по пониманию нашего клиента.