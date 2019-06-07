Глава Coca-Cola предупредил о последствиях возможного введения в России налога на сладкие напитки

Установление акциза на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара скажется на потребительских ценах, заявил “Ъ” генеральный директор и председатель совета директоров The Coca-Cola Company Джеймс Куинси.

По его словам, все будет зависеть от размера налоговой ставки, на какие продукты она будет распространяться и как измеряться. «Также надо понять, какова будет структура акциза, будет ли это прогрессивная шкала, как, например, в Великобритании, где от акциза освобождены продукты с низким содержанием сахара. И нужно задаться вопросом: что является конечной целью такой меры, привлечение средств или решение тех или иных проблем, связанных со здоровьем»,— рассуждает топ-менеджер.

Как рассказал господин Куинси, сегодня в портфолио сладких безалкогольных напитков Coca-Cola около одной трети приходится на напитки с пониженной калорийностью и без сахара. В России объем продаж в трансакциях Coca-Cola Zero в 2018 году вырос на 64% год к году. На продукт пришлось 10,1% общего объема продаж марки.

Анатолий Костырев, Санкт-Петербург