Документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга подали еще два кандидата

Лидер движения дольщиков в Петербурге Александр Головко подал документы на участие в выборах губернатора города. Кроме того, рабочая группа Петербургской избирательной комиссии приняла документы о выдвижении у активиста Анатолия Оброскова. Оба кандидата зарегистрированы как самовыдвиженцы. Об этом говорится в официальном Twitter Горизбиркома.

Напомним, что ранее горизбирком сообщил о регистрации документов у предпринимателя Александра Чухлебова (выдвинут «Партией социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу») и самовыдвиженеца Владислава Бузарова.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября.