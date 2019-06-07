Документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга подали еще два кандидата

10 июня, понедельник
Лидер движения дольщиков в Петербурге Александр Головко подал документы на участие в выборах губернатора города. Кроме того, рабочая группа Петербургской избирательной комиссии приняла документы о выдвижении у активиста Анатолия Оброскова. Оба кандидата зарегистрированы как самовыдвиженцы. Об этом говорится в официальном Twitter Горизбиркома.
Напомним, что ранее горизбирком сообщил о регистрации документов у предпринимателя Александра Чухлебова (выдвинут «Партией социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу») и самовыдвиженеца Владислава Бузарова.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября.