Документы в Горизбирком подали еще два кандидата в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия в пятницу, 7 июня, приняла документы о выдвижении на пост губернатора еще от двух кандидатов.

Петербургский предприниматель Александр Чухлебов (выдвинут «Партией социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу») стал восемнадцатым претендентом на пост главы города, сообщает официальный Twitter Горизбиркома.

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Чухлебова Александра Юрьевича. pic.twitter.com/HpnCrzOrCK — СПбИК (@spbik) 7 июня 2019 г.

Чуть позже документы в избирком принес самовыдвиженец Владислав Бузаров, став 19-м кандидатом.

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Бузарова Владислава Вячеславовича pic.twitter.com/Tr8hW8wvvv — СПбИК (@spbik) 7 июня 2019 г.

Напомним, ранее в Горизбиркоме заявили, что, исходя из правил муниципального фильтра, в предстоящих губернаторских выборах в Петербурге смогут принять участие не более 10 кандидатов.

Выборы губернатора города пройдут в единый день голосования 8 сентября.