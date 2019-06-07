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Документы в Горизбирком подали еще два кандидата в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия в пятницу, 7 июня, приняла документы о выдвижении на пост губернатора еще от двух кандидатов.

Петербургский предприниматель Александр Чухлебов (выдвинут «Партией социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу») стал восемнадцатым претендентом на пост главы города, сообщает официальный Twitter Горизбиркома.

Чуть позже документы в избирком принес самовыдвиженец Владислав Бузаров, став 19-м кандидатом.

Напомним, ранее в Горизбиркоме заявили, что, исходя из правил муниципального фильтра, в предстоящих губернаторских выборах в Петербурге смогут принять участие не более 10 кандидатов.

Выборы губернатора города пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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