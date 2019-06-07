В первом туре ФНЛ воронежский «Факел» сыграет с московским «Торпедо»

В Доме футбола в Москве 7 июня прошло заседание общего собрания Футбольной национальной лиги (ФНЛ), на котором определились участники первенства сезона 2019-2020 годов. Как и предполагал «Ъ-Черноземье», воронежский «Факел», завершивший прошлый сезон на 17-м месте, остался в лиге по неспортивному принципу, фактически из-за финансовых проблем махачкалинского «Анжи», которые не позволили этому клубу выступать в ФНЛ. На заседании был одобрен проект календаря стартующего 7 июля очередного первенства ФНЛ (в ближайшие три дня, как уточнили в лиги, клубы могут договариваться об обмене очередности домашних матчей, после этого документ утвердит исполком Российского футбольного союза). Согласно проекту, в первом туре воронежский «Факел» может встретиться на «Центральном стадионе профсоюзов» со столичным «Торпедо», а курский «Авангард» также на своем поле – с волгоградским «Ротором». До ухода на зимний перерыв планируется, что команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября. Затем турнир должен возобновиться 9 марта 2020 года, а закончиться уже после 38-и туров 16 мая. Отметим, что на данный момент в списке игроков на сайте «Факела» числится лишь один полузащитник Вадим Черный. С остальными футболистами будет определяться новый тренерский штаб команды. Он может быть сформирован, по данным «Ъ-Черноземье», в начале грядущей недели по итогам заседания наблюдательного совета «Факела», который возглавляет губернатор Александр Гусев.

Подробнее о концепциях, по которым может развиваться воронежский футбольный клуб в ближайшей перспективе, в материале “Ъ-Черноземье” «Вокруг “Факела” собираются искры».

Андрей Цветков