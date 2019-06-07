Сотрудники липецкого Росреестра стали фигурантами уголовного дела из-за строительства ЖК «Авангард»

В отношении сотрудников липецкого управления Росреестра возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с включением в отведенную под жилой комплекс территорию не принадлежавшего застройщику земельного участка и автодороги. Об этом Gorod48 сообщил по итогам брифинга руководителя областного управления СКР Евгения Шаповалова. Имена подозреваемых не называются. «По просьбе членов инициативой группы прокуратура проверила первичные документы по межеванию. В итоге выяснилось, что в сформированный застройщиком земельный участок попали с нарушениями закона не принадлежащая ему территория площадью пять соток и дорога. Это земельный участок и дорога должны вернуться в собственность муниципалитета»,— цитирует Gorod48 господина Шаповалова. Ведомство направило представление и.о. главы города Евгении Уваркиной. Также прокуратура направила в мэрию информацию «о необходимости ужесточения городской администрацией требований жилищного проектирования в зонах частной застройки»: «Появление 25-этажных домов в частном секторе должно быть пересмотрено».

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ-Черноземье” «У “Строймастера” меняется “Авангард”».