Воронежские власти предложили Renault разместить производство в регионе

Автоконцерн Renault «заинтересовался размещением производства в Воронежской области». Об этом в региональном правительстве сообщили по итогам переговоров вице-губернатора Виталия Шабалатова с гендиректором «Рено Россия» Андреем Панковым в рамках Петербургского международного экономического форума. Господин Шабалатов провел презентацию созданной в регионе ОЭЗ «Центр» и договорился о визите топ-менеджеров компании в регион. Подробнее о намерениях потенциального инвестора не сообщается.

Об итогах первого дня форума для макрорегиона читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В Питере тире быть».

Олег Мухин