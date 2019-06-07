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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Воронежские власти предложили Renault разместить производство в регионе

Автоконцерн Renault «заинтересовался размещением производства в Воронежской области». Об этом в региональном правительстве сообщили по итогам переговоров вице-губернатора Виталия Шабалатова с гендиректором «Рено Россия» Андреем Панковым в рамках Петербургского международного экономического форума. Господин Шабалатов провел презентацию созданной в регионе ОЭЗ «Центр» и договорился о визите топ-менеджеров компании в регион. Подробнее о намерениях потенциального инвестора не сообщается.

Об итогах первого дня форума для макрорегиона читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В Питере тире быть».

Олег Мухин


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