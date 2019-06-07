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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Стоимость завода «Эконивы» в Подмосковье может составить 36 млрд рублей

Группа «Эконива» Штефана Дюрра подписала соглашение с правительством Московской области о строительстве в Ступино завода по производству мягких сыров, творога и цельномолочной продукции. Проект предусматривает мощность переработки 2 тыс. т молока в сутки вместо 1,2 тыс. т, ранее заявленных облправительством. Объем инвестиций в проект должен составить 36 млрд руб., на заводе предполагается создать 700 рабочих мест. Для обеспечения предприятия сырьем планируется построить два животноводческих комплекса с общим объемом инвестиций около 6 млрд руб. Также компания хочет построить новые фермы в Рязанской области.

О планах компании по развитию переработки читайте в материале “Ъ-Черноземье” «“Эконива” обозначила масштаб».

Олег Мухин


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