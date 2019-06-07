Путин ответил пословицей на вопрос о месте России в торговой войне США и Китая

Президент Владимир Путин рассказал, что Россия внимательно наблюдает за торговым противостоянием Китая и США. «У китайцев есть хорошая пословица: ''Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится''»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

При этом Россия, подчеркнул Владимир Путин, придерживается справедливых и демократических принципов развития международных экономических связей.

Напомним, новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

Подробнее о противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».