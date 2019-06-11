Крупнейший российский оператор электронных торгов АО «Единая электронная торговая площадка» отмечает 10-летний юбилей. Став непосредственным участником становления системы электронных торгов и пионером цифровизации закупок, «ЕЭТП» по-прежнему остается в авангарде автоматизации закупочных процессов и продолжает внедрять новые технологические решения, подтверждая репутацию новатора и драйвера сферы электронных торгов.

История развития компании началась в середине 2000-х годов, когда в сфере государственных закупок России назрела острая необходимость в устранении недостатков, свойственных «бумажным» закупкам, и, как следствие, в переводе закупочных процедур государства в электронный вид. В первую очередь речь шла о снижении уровня коррупции в закупках и повышении их прозрачности и открытости.

Проводить первые электронные аукционы в интересах межрегиональных компаний группы «Связьинвест» и холдинга АФК «Система», а также участвовать в экспериментах с размещением госзаказа Москвы специалисты компании начали еще в 2006 году. Однако официальное открытие акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» состоялось в мае 2009 года. Основными акционерами компании выступили правительство Москвы и Банк Москвы (ныне Банк ВТБ).

Десять лет работы «ЕЭТП» пришлись на период самого интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий и цифровой технологической инфраструктуры в России. На первом этапе, в июле 2009 года, по распоряжению правительства РФ АО «Единая электронная торговая площадка» стало официальным оператором по проведению электронных торгов в пилотном режиме для государственных заказчиков. А уже в октябре этого же года в соответствии с приказом Министерства экономического развития России АО «ЕЭТП» стало федеральным оператором электронных торгов по госзаказу.

Сразу же в первый год работы год работы площадка заняла лидирующую позицию в сфере электронных закупок: в 2009 году на «ЕЭТП» было проведено более 2,8 тыс. электронных аукционов объемом почти в 5 млрд руб., что превысило 63% общего объема рынка электронных госзакупок. По итогам десяти лет успешной работы на «ЕЭТП» проведено уже более 3,2 млн торговых процедур на сумму свыше 17 трлн руб. Услугами и сервисами площадки ежедневно пользуются сотни тысяч заказчиков и поставщиков, а всего в системе «ЕЭТП» зарегистрировано свыше 350 тыс. организаций-заказчиков и более 560 тыс. компаний-участников.

Более четверти государственных и муниципальных закупок России проводится именно на «Единой электронной торговой площадке», а объем сэкономленных за счет проведения закупок на «ЕЭТП» бюджетных средств за десять лет уже превысил 1 трлн руб. Осенью 2018 года площадка еще раз подтвердила свое соответствие всем требованиям законодательства о закупках, успешно пройдя новый аудит и отбор Министерства финансов и ФАС России.

Важным результатом 10-летней работы компании также является и то, что «Единая электронная торговая площадка» официально занимает первое место в России в сегменте корпоративных закупок, регулируемых федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». За все время функционирования секции корпоративных торгов было проведено уже более полумиллиона электронных процедур закупок, что позволило компании стать крупнейшей межотраслевой электронной площадкой страны. АО «ЕЭТП» удалось завоевать доверие самых крупных госкорпораций и холдингов России, среди которых «Росатом», «Интер РАО», «Россети», «Ростех», «Ростелеком», «РусГидро», ВЭБ.РФ, ВТБ, «Северсталь», Сибирская генерирующая компания и многие другие.

«Пятнадцать или даже десять лет назад было сложно представить, что любую связанную с закупками процедуру — начиная с подготовки документации, поиска подрядчика и заканчивая заключением договора или приемкой работ — можно будет осуществить практически не выходя из офиса. Сегодня открытые и прозрачные электронные торги, в которых может принять участие любой поставщик,— это реальность, результат длительной и напряженной работы команды площадки и всех наших коллег, других участников процесса становления системы закупок в России,— говорит генеральный директор АО «ЕЭТП» Антон Емельянов.— Все вместе мы участвовали в формировании законодательства, создавали необходимую инфраструктуру, обучали закупкам потенциальных заказчиков и поставщиков. Как итог, сейчас действуют понятные, прозрачные и равные правила взаимодействия между заказчиками и поставщиками. Любой российский предприниматель, располагающий компьютером с доступом в интернет, может в любой момент времени из любой точки мира найти интересный для него тендер и принять в нем участие».

Стремительное развитие системы электронных торгов потребовало не менее стремительного освоения новых реалий участниками закупочных процедур. Поэтому еще на рубеже 2009–2010 годов «Единой электронной торговой площадкой» были открыты удостоверяющий центр для выдачи и обслуживания электронных подписей и учебный центр для заказчиков и поставщиков.

Сегодня удостоверяющий центр «ЕЭТП» — это один из крупнейших аккредитованных Минкомсвязью и лицензированных ФСБ удостоверяющих центров России. Электронные подписи — обязательный инструмент для участия в электронных закупках — в УЦ «ЕЭТП» каждый год получают порядка 65–70 тыс. пользователей. Не менее заметных успехов достиг и учебный центр площадки, который сейчас представляет собой целую сеть образовательных центров на базе региональных представительств компании. За годы функционирования центра экспертами компании было разработано несколько десятков очных и заочных образовательных программ в сфере закупок, обучение по которым прошли уже более 75 тыс. заказчиков и поставщиков.

Стоит также отметить, что «Единая электронная торговая площадка» первой из федеральных площадок для госзакупок организовала проведение электронных торгов по продаже государственного имущества. Сегодня это отдельный крупный сегмент работы компании, регулируемый федеральным законом №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с денежным объемом в несколько десятков миллиардов рублей в год. Кроме того, в 2016 году площадка начала активную работу по проведению торгов в соответствии с постановлением правительства РФ №615, регулирующим проведение работ и закупок по капитальному ремонту общего имущества и многоквартирных жилых домов.

Можно сказать, что десять лет истории «Единой электронной торговой площадки» — это не только история компании, но и история развития всей отрасли электронных торгов России. За это время серьезно изменились не только ИТ-технологии, но и психология ведения бизнеса. Меняется и видение процессов госуправления: государство все больше «открывается» и ориентируется на диалог с бизнесом. Итогом совместной работы всех участников процесса является максимальная цифровизация закупок, существенный вклад в которую вносит и «Единая электронная торговая площадка». Сегодня в арсенале «ЕЭТП» имеется не один десяток уникальных высокотехнологичных решений, разработанных и внедрённых для удобства пользователей площадки. Во второй десяток компания входит с новыми идеями, инновационными предложениями и готовностью, как и прежде, гибко и оперативно реагировать на все возможные изменения.

Углубиться в историю компании и сферы закупок, а также ознакомиться с сервисами и техническими решениями «Единой электронной торговой площадки» можно на юбилейной странице компании по адресу: https://www.roseltorg.ru/birthday