Новым главой Volvo в России станет Мартин Перссон

Компания Volvo объявила о смене с 1 июля руководителя российского подразделения марки.

Новым президентом и гендиректором Volvo Car Russia станет Мартин Перссон, который заменит Майкла Мальмстена. Господин Мальмстен возглавлял российское подразделение шведского автопроизводителя с 2015 года.

«Уверен, что обширный опыт Мартина Перссона, полученный на разных рынках и в штаб-квартире Volvo Cars, поможет ему внести существенный вклад в дальнейшее успешное развитие бизнеса Volvo Cars в России, Белоруссии и Казахстане. Несомненным плюсом является и то, что Мартин уже работал в России и знаком с особенностями этого важного для Volvo рынка. Я также хочу поблагодарить Майкла Мальмстена за его усердный труд и отличные результаты работы», — заявил вице-президент Volvo Car Group по региону EMEA Франк Версавель.

Майкл Мальмстен работает в Volvo более 20 лет. С 2013 по 2015 год он занимал пост вице-президента по послепродажному обслуживанию Volvo Car Russia и в течение нескольких месяцев временно исполнял обязанности президента и генерального директора компании.