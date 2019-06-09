Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает, как можно провести летний вечер в Москве в ближайшее время.

Следующая неделя будет богата на любопытные концерты. Во вторник, 11 июня, в Центральном деловом пространстве новый альбом презентует молодой мультиинструменталист и композитор, участник нью-йоркской Boiler Room Дэйв Харрингтон. Критики называют пластинку Pure Imagination, No Country чистейшим джазом, который «возможен только в условиях полностью отлетевшей музыкальной фантазии». Так мог бы звучать Pink Floyd нашего времени.

В пятницу, 14-го, на ВДНХ пройдет первый концерт в обновленном Зеленом театре. Площадка откроется после трехлетней реставрации. В лайнапе — Антон Беляев и Therr Maitz, «Моя Мишель», дуэт Two Siberians и Sirotkin. Всего на лето там намечено более 50 концертов. А осенью театр снова закроется для дальнейших работ.

В субботу большой концерт дадут главные музыкальные философы планеты — группа Muse. Это не первый визит британцев в Москву, но в этот раз они сыграют свою новую программу Simulation Theory. На запись пластинки их вдохновила научная гипотеза о том, что все мы живем внутри игрового симулятора. Подумать и потанцевать можно будет 14 июня в «Лужниках».