Саграда Фамилия получил лицензию на строительство спустя 137 лет после его начала

Власти Барселоны дали разрешение на ведение строительных работ главной достопримечательности города — храму Святого Семейства, Саграда Фамилия, говорится в сообщении на официальном сайте храма. До сих пор, то есть на протяжении 137 лет с начала работ по возведению уникального сооружения по проекту Антонио Гауди, официального разрешения на строительство у него не было. Поданная в 1885 году в мэрию Барселоны самим Гауди заявка так и не была утверждена.

Напомним, что из-за отсутствия лицензии храм оказался должен городу за все годы незаконного строительства €36 млн. Соглашение о выплате этой суммы городу было подписано руководством Саграда Фамилия и представителями мэрии Барселоны в октябре 2018 года. Сумма будет выплачиваться в течение десяти лет, часть средств пойдет на улучшение городского транспорта, часть — на создание новых городских пространств для отдыха и т. п. А один из самых известных в мире долгостроев — Саграда Фамилия, как ожидается, будет достроен в 2026 году уже на законных основаниях.

Алена Миклашевская