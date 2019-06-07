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«Метафракс» выплатит дивиденды за 2018 год

31 мая на годовом собрании акционеры ПАО «Метафракс» приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2018 года из расчета 6,7 руб. на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов компания направит более 2 млрд руб. По решению акционеров оставшаяся часть чистой прибыли поступит в распоряжение Общества.

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, 2018 год стал очень важным этапом развития ПАО «Метафракс» в качестве одного из лидеров химической промышленности Прикамья и России: «Основные технико-экономические результаты деятельности 2018 года наглядно подтверждают, что долгосрочная стратегия развития, которую мы реализуем последние годы, была и остается единственно верной. На фоне не самых благоприятных финансовых и экономических тенденций в мире наша компания в очередной раз показала высокую надежность, стабильность и способность к устойчивому развитию».

Согласно годовому отчету, в 2018 году выручка компании достигла рекордного значения в 25,9 млрд руб., на треть превысив показатель 2017 года. Производственные показатели по основной номенклатуре продукции также превысили итоги прошлого года.

В 2018 году «Метафракс» ускорил реализацию инвестиционной программы, которая по своим масштабам имеет все основания стать важной вехой в техническом развитии компании. Инвестиционная программа в 2018 году составила 9,5 млрд руб. Основным направлением капитальных вложений стало строительство комплекса «Аммиак – карбамид – меламин».

– Мы удовлетворены результатами 2018 года и с оптимизмом смотрим в 2019 год. На фоне улучшения рыночной конъюнктуры мы рассчитываем на дальнейший рост финансовых и операционных показателей компании. Реализация масштабной инвестиционной программы продолжится в строгом соответствии с установленными сроками. В полном объеме будут исполняться кредитные и социальные обязательства, – сообщил председатель Совета директоров компании Армен Гарслян.

Собрание акционеров утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность. Аудиторами компании на 2019 год утверждены ООО «ЮКЕЙ-Аудит» (проверка финансово-хозяйственной деятельности общества) и АО «КПМГ» (проверка финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО).

Акционеры утвердили совет директоров общества. В его состав вошли Армен Гарслян, Владимир Даут, Олег Гордиенко, Дмитрий Кравчек, Виктор Майер, Надежда Пронина и Наталья Старцева.

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