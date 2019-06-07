Корь пришла в МГУ

Роспотребнадзор направил в МГУ имени Ломоносова предписание запретить проведение культурно-массовых мероприятий в зданиях на Моховой улице (там находятся, в частности, факультеты журналистики и психологии). Как сообщают сотрудники факультета журналистики МГУ, речь идет о карантине из-за кори. Факультет журналистики объявил о переносе торжественной части Дня выпускников, однако неформальная его часть традиционно пройдет во дворе факультета.

«В связи с карантином по кори в нескольких зданиях (МГУ.— “Ъ”) на Моховой торжественная часть Дня выпускников, назначенная на 17:00, переносится, в здание факультета доступ будет закрыт»,— сообщил в пятницу в соцсетях доцент факультета журналистики МГУ Григорий Прутцков, отметив, что тем не менее традиционная встреча выпускников состоится во дворике факультета, а о дате и времени проведения торжественной части будет объявлено дополнительно.

В пресс-службе МГУ “Ъ” сообщили, что «сегодня получили предписание Роспотребнадзора о запрете на проведение культурно-массовых мероприятий в зданиях на Моховой с целью предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МГУ, в этой связи было принято решение о переносе торжественной части Дня выпускников на другую дату».

«Сведений о заболевших студентах и сотрудниках факультета у нас нет,— сказали в пресс-службе.— Эти профилактические меры приняты исключительно на основании предписания, с заботой о студентах, сотрудниках и выпускниках факультета».





Там также подтвердили, что «ждут выпускников во дворе факультета, где для них организован традиционный джаз на Моховой, для неформального общения».

Напомним, в феврале 2019 года Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения вновь сообщило о росте заболеваемости корью: в январе–декабре 2018 года корью заразилось более 82,5 тыс. человек в 47 из 53 стран Европейского региона ВОЗ, в 72 случаях заболевание закончилось летально. Наиболее неблагополучная ситуация сложиласьна Украине, в Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии и Франции. Эксперты связывали всплеск заболеваемости с недостаточным охватом вакцинацией. Как отмечали в Роспотребнадзоре, в РФ «в течение 2018 года увеличилось число завозов коревой инфекции из неблагополучных стран», однако «показатель заболеваемости корью в РФ в 2018 году в десятки раз ниже, чем в странах Европейского региона». Тем не менее в России за 2018 год было зарегистрировано 2538 случаев кори по сравнению с 725 в 2017-м и 162 в 2016 году.

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В начале года карантин по кори объявлялся в нескольких московских школах, а также в одном из зданий Высшей школы экономики, всплески заболеваемости фиксировались и в московских хостелах. В марте 2019 года Роспотребнадзор объявил о начале общенациональной дополнительной иммунизации населения против кори — так называемой подчищающей иммунизации — среди населения, а также среди иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность. Как отмечают эксперты, корь является крайне заразной болезнью, в непривитой популяции один больной корью может заразить от 12 до 18 человек.

Валерия Мишина, Ксения Миронова