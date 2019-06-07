Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с «Ренейссанс Констракшн»

В ходе ПМЭФ-2019 банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве со строительной компанией «Ренейссанс Констракшн». Соглашение подписали президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и председатель совета директоров «Ренейссанс Констракшн» Авни Аквардар.

Соглашение определяет возможность дальнейшего развития сотрудничества по таким направлениям деятельности как проектное финансирование, предоставление гарантий, аккредитивов, факторинговое и лизинговое финансирование, а также реализация зарплатных проектов, страхование различных категорий рисков и так далее. Срок действия соглашения — три года, оно может быть продлено еще на три года автоматически в случае согласия обеих сторон.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках ПМЭФ-2019 банк «Открытие» также подписал с правительством Вологодской области дорожную карту по реализации специальной ипотечной программы индивидуального жилищного строительства для многодетных семей. Процентная ставка по этой программе составит 6% годовых.