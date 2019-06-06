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Банк «Открытие» разработал льготную ипотечную программу для многодетных семей Вологодской области

Банк «Открытие» и правительство Вологодской области в рамках ПМЭФ-2019 подписали дорожную карту по реализации специальной ипотечной программы индивидуального жилищного строительства для многодетных семей. Процентная ставка по этой программе составит 6% годовых.

Документ подписали вице-губернатор Вологодской области Виталий Тушинов и старший вице-президент, директор департамента управления сетью банка «Открытие» Антон Анищенко.

Реализация соглашения начнется летом этого года, а запуск выдачи ипотечных кредитов жителям региона намечен на осень 2019 года.

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