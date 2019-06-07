«Будущее — за премиальными автомобилями в электросегменте»

Премиальные автомобильные бренды переходят на электродвигатели, в частности, стартовали продажи обновленного Mercedes-Benz в ряде стран. В России он будет доступен через несколько месяцев, рассказала «Коммерсантъ FM» директор департамента продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz Мария Морозова. С какими трудностями могут столкнуться обладатели таких электромобилей в России? И как можно описать ощущение от поездки на Mercedes-Benz с электродвигателем? Эти и другие вопросы с Марией Морозовой обсудил ведущий «Коммерсантъ FM» Марат Кашин.

— Я правильно понимаю, что это важный день для Mercedes, для корпорации в целом, потому что в мире стартовали продажи Mercedes с электрическим двигателем?

— Сегодня эпохальный день для Mercedes-Benz в России по причине того, что мы впервые в России показываем электромобиль. Это абсолютно уникальный продукт для нашего бренда, но не только по этой причине мы говорим о важности события. Также этот год — юбилейный, мы празднуем два юбилея: 125 лет с тех пор, как первый автомобиль Benz Velo был поставлен в Россию, и второй — это 25 лет с момента основания нашей компании как юридического лица. «Мерседес-Бенц РУС» ведет свое начало с 1994 года.

— Правильно ли я понимаю, что электромобили в России пока продаваться не будут?

— Они уже начали продажу в Европе, и мы будем продавать эти автомобили со следующего года.

— То есть, например, если кто-то из желающих приобрести новый Mercedes, купит его в Европе, то он уже завтра может проехаться на нем и в России?

— Теоретически да, но в Европе на электромобили очередь, и нужно ждать, причем не один месяц. Поэтому я думаю, что тем фанатам технологий, которые захотят купить EQC в России, целесообразнее подождать старта продаж здесь, тем более, что автомобиль будет полностью сертифицирован под требования российского рынка, а также оснащен системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

— Mercedes не единственный, кто выпускает электромобили. Почему к вам стоит очередь? Это доверие именно к бренду?

— Я думаю, что да, во-первых, это бренд, это дизайн, который отличает нашу новинку.EQCпостроен на платформе автомобиля GLC, среднеразмерного кроссовера. Он обладает дизайном, который и для Mercedes-Benz так же является инновационным и пионерским, — это очень динамичный, спортивный, по своей форме футуристический автомобиль, который являет собой что-то среднее между кроссовером и кроссовер-купе. Также, естественно, использованы премиальные материалы и очень красивая отделка внутри, инновационная для Mercedes, например, дефлекторы похожие на элементы аккумулятора или ключи. Конечно же, стоит учитывать и технологические особенности этого автомобиля, в частности, очень спортивную динамику:как только вы нажимаете педаль газа, автомобиль, не думая, сразу же ускоряется и выдает весь крутящий момент, но делает это абсолютно бесшумно. И все это в совокупности, естественно, интригует и поклонников марки, и тех людей, которые просто увлекаются технологиями.

— Я не сомневаюсь, что автомобиль классный, но комфортно ли будет ему в России? Я, конечно же, говорю об инфраструктуре, которая необходима для обслуживания Mercedes EQC, о тех же заправках, которых очень мало пока. В Москве, наверное, они есть, но где-то в регионах их просто не существует.

— Естественно, я думаю, что электромобили, в первую очередь, начнут свой путь в России с крупных мегаполисов таких, как Москва и Санкт-Петербург. Насколько мне известно, крупные города готовятся к тому, чтобы электромобили могли беспрепятственно ездить по городу и заряжаться на «электрозаправках». Также и Москва, и Санкт-Петербург уже сделали парковочные места для электромобилей бесплатными. Это такой позитивный сигнал, который мы воспринимаем с оптимизмом.

— Вы наверняка уже изучали потребительский спрос, готовы ли в столице покупать электромобили Mercedes? Также хотелось бы понять ценовой сегмент, сколько они будут стоить?

— Рынок электромобилей на сегодня очень сильно определяет новизна продукта. Покупательский сегмент этого автомобиля —очень увлеченные технологиями люди, которые хотят быть первыми владельцами инновационного средства передвижения. Мы считаем, что именно за премиальными автомобилями в электросегменте будущее, потому что те клиенты, которые станут их покупать , будут в первую очередь заинтересованы в спортивной динамике . И затем, наверное, клиентами станут люди, которые действительно заботятся об экологии и окружающей среде.