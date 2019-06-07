Для бизнесменов обрисуют «центр жизненных интересов»

Минфин хочет изменить критерии, по которым бизнесмена признают налоговым резидентом России, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, ведомство намерено ввести новое понятие «центр жизненных интересов». В него будут включаться бизнес, недвижимость, семья и другие «факторы притяжения». Помимо этого, Минфин собирается сократить для налоговых резидентов необходимый срок пребывания в стране — со 183 до 90 дней.

Предполагается, что благодаря этому больше предпринимателей будет платить налоги внутри страны. Но для российских условий предлагаемая схема не подходит, убежден президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Это очень серьезное решение, и я не уверен, что оно пройдет. Проблема состоит в том, что трактовка понятия “центр жизненных интересов” неоднозначна. Что понимается под этим? Без всякого сомнения, наличие бизнеса, возможно, квартиры. Даже если у тебя есть какие-то счета в стране, то это субъективный фактор, и решение принимается на усмотрение ФНС и других органов власти, то есть налоговыми резидентами будут признаваться кто ни попадя.

Все то, что трактуется субъективно, особенно в России, — вещь крайне опасная.

Во многих странах есть понятие “центр жизненных интересов”, в этом нет ничего нового. Мы просто-напросто перенимаем мировой опыт. Проблема в том, что в этих странах есть достаточно беспристрастный суд. Я сомневаюсь, что наш арбитраж будет действовать также».

Новые условия для налоговых резидентов могут дать обратный эффект, считает руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин: «Значительный круг богатейших людей страны, по большому счету, поставят перед выбором — или они полностью отказываются от статуса налогового резидента за рубежом, то есть полностью декларируют все свои зарубежные структуры в России и начинают жить по правилам иностранных компаний, или они просто-напросто избавляются от российских активов и перевозят семьи за рубеж. Я боюсь, что эти планируемые нововведения могут привести к том, что иностранцы выберут второй вариант».

Сейчас россияне, у которых есть бизнес за рубежом, могут поучаствовать в третьей волне амнистии капиталов. Она началась на этой неделе, а закончится в конце февраля следующего года. Правда, ее условия жестче, чем были раньше. В частности, нельзя как прежде ликвидировать контролируемую иностранную компанию без уплаты налога с полученного дохода. Кроме того, амнистия предусматривает перевод средств с зарубежных счетов в российские банки.

Андрей Загорский