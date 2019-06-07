Сбербанк и КОМОССТРОЙ® договорились о долгосрочном сотрудничестве На строящиеся объекты девелопера банком будут выделено финансирование в размере 80 млрд рублей

7 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге старший вице-президент Сбербанк Владимир Ситнов и основатель КОМОССТРОЙ® Андрей Осколков подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.



Стороны договорились о стратегическом партнерстве и взаимодействии в развитии строительного комплекса Удмуртской Республики. В рамках соглашения также предусмотрено участие Сбербанка в инвестиционных проектах компании с общим объемом финансирования в размере около 80 млрд руб.

«Со вступлением в силу Федерального закона №214-ФЗ участие банков в процессе долевого строительства становится обязательным. Для нас, как крупнейшего банка России, важно взаимодействие с надежными, заслуживающими доверия застройщиками. Соглашение Сбербанка и КОМОССТРОЙ® открывает новые возможности для строительной отрасли Удмуртии на пути к переходу к новой системе проектного финансирования»,— отметил Владимир Ситнов.

«На сегодняшний день в портфеле КОМОССТРОЙ® более 30 проектов в различной степени готовности. Необходимый объем их финансирования — около 100 млрд рублей. КОМОССТРОЙ® — один из первых в России застройщиков, который начал применять новую для отрасли систему проектного финансирования — первые договоры долевого участия с применением счетов эскроу мы заключили ещё в 2018 году. Уверены, что поддержка Сбербанка поможет нам и дальше возводить новые жилые дома, не снижая высокого темпа и неизменного отличного качества строительства»,— сказал Андрей Осколков.