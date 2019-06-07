«На московском рынке монополистов нет»

Как цифровая экономика влияет на конкуренцию и что должны делать регуляторы для ответа на современные вызовы? Эти вопросы экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов обсудил с заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиром Ефимовым в специальной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.

— Первый вопрос, конечно, связан с особым статусом Москвы как города, который в международных рейтингах инвестиционной привлекательности занимает первое место. У некоторых возникают сомнения — так ли это на самом деле? Что делается в Москве для этого? Как вы сами оцениваете положение Москвы в глобальном инвестиционном процессе? Какие сейчас новые тенденции появились?

— Знаете, когда мы говорим об инвестициях, мы всегда держим в голове, что это голосование бизнеса рублем. Если не создать для бизнеса привлекательные, комфортные условия для того, чтобы он инвестировал в ту или иную экономику, в тот или иной город или регион, то, соответственно, инвестиций никаких не будет. Действительно, в пятницу огласили рейтинг Агентства стратегических инициатив — Москва заняла первое место в этом рейтинге. В первый раз стали лидером, глубоко ценим ту оценку, которую дал бизнес, потому что сам по себе рейтинг — это оценка именно предпринимателей.

Если говорить о том, как мы себя оцениваем, что мы делаем, то мы для себя поняли, что самое главное — это создать комфортную среду для бизнеса, создать комфортные условия для ведения бизнеса. А это все — и площадки, и подключения к коммуникациям.

Но мы понимаем, что главное — это комфортная среда для людей, потому что размещать производства, офисы в некомфортном городе, в некомфортной среде никто не будет.

И действительно, есть и международные рейтинги — например, рейтинг Financial Times, который ставит Москву на первое место среди городов Восточной Европы по инвестиционной привлекательности.

— Насколько я понимаю, вы сами поддерживаете привлекательный с точки зрения инвестиций климат. А вот современная тенденция цифровизации как-то позволяет этот процесс оптимизировать, ускорить или улучшить, контролировать?

— Безусловно. Это позволяет выполнить все задачи, о которых вы сказали. Но если мы говорим о гражданах, о жителях города Москвы, о предпринимателях, то самое главное — это скорость, простота взаимодействия с органами власти и во многом взаимодействия между собой. Если мы говорим про государственные услуги, то, безусловно, цифровизация дает возможность сокращения сроков оказания этих услуг, сокращение ненужных походов в органы власти, в, хоть и удобные, службы одного окна — можно сделать это все дистанционно.

— Конечно, уникальный прорыв за последние годы сделан.

— Мы стараемся обеспечить персональный подход. Если говорить про в целом взаимодействие через цифровизацию «бизнес для бизнеса», да, то мы запускаем и такие инструменты тоже. У нас есть, например, портал поставщиков для закупок малого объема, у нас на сегодняшний момент более 30 регионов на портале поставщиков размещают свои заказы. Мы подписали соглашения с ВТБ и Сбербанком, которые, помимо заказов для государства, позволят размещать заказы и для В2В. Мы делаем такую универсальную среду, универсальную платформу, которая позволит предпринимателям быстро искать контрагентов.

— Как здесь обеспечить сохранение конкурентной среды, чтобы развивался бизнес?

— У нас для этого есть хорошая предпосылка — огромный рынок сбыта, что само по себе создает очень хорошие условия для конкуренции.

У нас, кроме естественно монопольных видов деятельности, монополистов больше на рынке города Москвы нет.

Абсолютно все остальные сферы конкурентны, и именно это позволяет повышать эффективность самих компаний, работающих на московском рынке, что, безусловно, отражается на их прибыли и на зарплатах людей, которые работают в этих компаниях. И, что самое важное, на качестве услуг, которые получают москвичи.

— Вопросы какие-то к регуляторам есть? Что должны регуляторы делать, чтобы оптимизировать функционирование бизнеса?

— Мы очень плотно работаем и с федеральными властями, и сами выполняем эту работу в части, которая зависит от регионального регулирования. Главным образом — в направлении снижения административных барьеров и ликвидации избыточных требований, которые порой мы встречаем. Это касается, в первую очередь, сферы строительства, которая является драйвером роста. Есть и иные направления деятельности, где предприниматели время от времени, к сожалению, жалуются на контролирующие органы. Но мы стараемся искать какой-то компромисс, у нас есть штаб по защите прав предпринимателей, в рамках которого мы рассматриваем системные вопросы, и дальше отрабатываем с контролерами, с тем, чтобы впредь они не повторялись.