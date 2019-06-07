Грузия советует запомнить три числа

Сразу после встречи в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе отправился с десятидневным рабочим визитом в США. У него запланированы встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Премьер-министр также намерен участвовать в обзорной конференции по выполнению американо-грузинской Хартии стратегического сотрудничества. Свой визит Мамука Бахтадзе начал с рассказа о трех уникальных свойствах своей страны, которые американцы, по его утверждению, обязаны запомнить.

О трех особенностях Грузии премьер-министр Бахтадзе рассказал во время выступления в калифорнийском Commonwealth club. «Постараюсь, чтобы вы запомнили Грузию тремя числами — 1, 28 и 8000»,— заявил глава правительства и тут же объяснил их значение. По его словам, цифра 1 связана с Грузией тем, что в прошлом году страна впервые в своей истории избрала президентом женщину — Саломе Зурабишвили. «Она является первой женщиной-президентом в Грузии и во всем регионе и была избрана на шестилетний срок»,— напомнил господин Бахтадзе. «Избрание первой женщины-президента в Грузии и регионе» он считает свидетельством «прогресса страны в направлении разнообразия и демократии».

Вторая важная цифра в интерпретации Мамуки Бахтадзе — 28. «Именно столько времени прошло с момента нашего освобождения от Советского Союза»,— напомнил председатель правительства и тут же заметил, что все эти 28 лет «Соединенные Штаты стояли рядом с Грузией».

Третье число, которое Мамука Бахтадзе также советует американцам запомнить,— 8000. «Именно столько лет насчитывает производство вина в Грузии»,— блеснул знанием древней истории своей страны Мамука Бахтадзе.

По мнению главы кабинета министров, грузины с учетом их истории — «непоколебимый, прямой, верный и оптимистичный народ», однако в начале третьего тысячелетия после Рождества Христова этот народ «вновь находится перед вызовами».

Главным из них господин Бахтадзе считает «оккупацию Россией 20% территории Грузии», в результате чего 80% грузинского населения этих регионов «вынужденно покинуло свои дома».

Мамука Бахтадзе уверен, что уникальные особенности кавказской страны помогут привлечь к ней внимание крупного бизнеса. В ближайшие дни премьер-министр Грузии организует несколько роуд-шоу для американских инвесторов в Сан-Франциско, Сиэтле и Далласе, где запланированы встречи с руководителями ряда компаний.

Затем Мамука Бахтадзе отправится в Вашингтон для участия в обзорной конференции «Американо-грузинское стратегическое сотрудничество». Хартия стратегического сотрудничества между США и Грузией, предусматривающая всестороннее развитие отношений, в том числе в сфере обороны и безопасности, была подписана после «пятидневной войны» 2008 года тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс и Григолом Вашадзе, занимавшим пост министра иностранных дел Грузии. Сегодня господин Вашадзе, напомним, возглавляет партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Сам экс-президент Саакашвили относится к продолжительному и насыщенному визиту Мамуки Бахтадзе в США с некоторой ревностью, поскольку считает себя автором прорыва в американо-грузинских отношениях еще при администрации Джорджа Буша-младшего.

В недавнем интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2» Михаил Саакашвили выразил сомнение в готовности Дональда Трампа встретиться с премьер-министром Грузии в ходе его американского турне. Третий президент Грузии, недавно вернувшийся на Украину, напомнил, что его всегда принимали в США «на очень высоком уровне» и он несколько раз встречался с хозяином Белого дома в Овальном кабинете. При этом, как он заметил, когда в мае 2017 года в тот же кабинет пригласили предшественника Мамуки Бахтадзе Георгия Квирикашвили, «премьер-министр стоял рядом с Трампом, как школьник». Михаил Саакашвили имел в виду, что по традиции, заведенной нынешним главой Белого дома, он часто фотографируется с гостями, сидя за рабочим столом, тогда как гость стоит рядом с ним, тем самым подчеркивая «различие весовых категорий» двух стран.

Аналогичным образом Дональд Трамп сфотографировался и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным во время посещения им Вашингтона.

Георгий Двали, Тбилиси