Гендиректор «Россетей» прокомментировал предстоящее приобретение электросетей Воткинска

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский прокомментировал предстоящее приобретение «Воткинских электрических сетей» (ВГЭС) Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Сотрудничество с Удмуртией в части консолидации является образцовым — с подписанием соглашения о приобретении электросетей в Воткинске мы собрали у себя на балансе все 100% сетевых активов, находившихся в государственной собственности. Для потребителя это означает, что, во-первых, из тарифа исключаются задублированные расходы на содержание и управление сетевой инфраструктурой, а, во-вторых, теперь за качество и безаварийность электроснабжения перед ним отвечает один из глобальных лидеров по надежности — компания "Россети"»,— заявил Павел Ливинский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что консолидация электросетевого хозяйства Удмуртии затрагивает интересы и решает вопросы всех сторон: региона, компании и конечного потребителя. «Для конечного потребителя — повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания через развитие интерактивных сервисов»,— пояснил господин Бречалов.

Напомним, что цена предстоящей сделки по приобретению электросетевого комплекса, принадлежащего ВГЭС, должна составить не более 306,1 млн руб. без учета НДС. Для «Россетей» это вторая крупная сделка по приобретению электросетевого комплекса в Удмуртии за последний год в рамках планов по консолидации такого рода активов. В декабре 2018 года компания заключила сделку по покупке первой части имущества АО «Ижевские электрические сети».