Вкусное путешествие на «Лимак»

В конце мая одно из наиболее крупных предприятий пищевой промышленности Центрального Черноземья Липецкий холдинг «Лимак» открыл для журналистов свои двери. О хлебе, мукомольных тонкостях и о тех, кто создает самый важный продукт страны...

АО «Лимак» - один из лидеров перерабатывающей отрасли России. Это холдинг, специализирующийся на переработке зерна, хлебопечении, производстве макаронных и кондитерских изделий. Продукция «Лимак» уверенно заняла свое место в потребительской корзине жителей Центрального Черноземья, Москвы, Санкт-Петербурга и многих других регионов. По оценкам специалистов, доля АО "Лимак" на российском рынке составляет 3-5%.

Сегодня компания объединяет 10 современных предприятий мукомольного, хлебобулочного, макаронного и кондитерского производства, находящихся на территории Липецкой области. Журналистам различных СМИ показали прежде всего те, где в последнее время прошла масштабная модернизация. И началась эта экскурсия с Подгоренского мукомольного завода.

Фото: пресс-служба «Лимак»

Правильная мука

Собственное высокотехнологичное мукомольное производство дает неоценимое преимущество - позволяет регулировать хлебопекарные свойства муки для повышения качества конечного продукта. Элеваторы рассчитаны не только на хранение зерна, но и на подготовку сырья таким образом, чтобы будущая мука обладала рядом заданных свойств, необходимых для производства хлеба, макарон или кондитерки. Фактически Подгоренский мукомольный завод выпускает продукцию с заранее определенными параметрами, обеспечивая высокое качество конечного продукта. А вертикальная интеграция холдинга позволяет существенно снизить себестоимость, что напрямую влияет на цену продукции «Лимак» для потребителя. Конечно, в сторону уменьшения.

рассказывает Алексей Терновских, директор Подгоренского мукомольного завода — В 2014 году мы инвестировали в мукомольную площадку более 1,5 млрд рублей, осуществив масштабную модернизацию. Сегодня мы работаем на оборудовании и технологиях швейцарской фирмы "Бюлер" - мирового лидера мукомольного производства, получая на порядок более качественный и чистый конечный продукт. Производительность нашей площадки - порядка 200 тысяч тонн пшеницы в год. Липецкое сырье сразу с полей закладывается на хранение и затем перерабатывается.

— Наши постоянные партнеры - это 15-20 липецких агропредприятий, - продолжает свой рассказ Алексей Николаевич, - с которыми мы выстраиваем долгосрочные отношения. Они учитывают наши требования в области селекции и агротехнологий для получения качественного зерна. Надо сказать, что Подгоренский мукомольный завод закупает часть сырья - пшеницу твердых сортов и в Оренбургской области, из нее мы производим муку для макаронных изделий группы А, в том числе для нового бренда «ПастаМания». Это премиальная марка макарон с повышенным содержанием белка.

А липецкая пшеница идет на муку для ароматного хлеба и булок, а также кондитерских изделий под маркой «Лимак», производство которых мы увидели сначала на Хлебозаводе №5, а затем на Липецком хлебокомбинате.

По оценкам специалистов, доля АО «Лимак» на российском рынке составляет 3-5%. Липецкий хлебокомбинат / Фото: Лимак Липецкое сырье сразу с полей закладывается на хранение и затем перерабатывается Липецкий хлебокомбинат / Фото: Лимак Вкус липецкого подового хлеба и батона ни с чем не перепутаешь Липецкий хлебокомбинат / Фото: Лимак Благодаря вертикальной интеграции и контролю на каждом этапе соотношение цена – качество здесь всегда в пользу потребителя Липецкая Макаронная фабрика / Фото: Лимак Каждая производственная площадка оснащена современными лабораториями, гарантирующими безопасность продукции для потребителя Липецкая Макаронная фабрика / Фото: Лимак Элеваторы рассчитаны не только на хранение зерна, но и на подготовку сырья Липецкая Макаронная фабрика / Фото: Лимак Наши постоянные партнеры - это 15-20 липецких агропредприятий Липецкая Макаронная фабрика / Фото: Лимак Сегодня хлебозавод оснащен шестью комплексно-механизированными линиями для выработки хлеба и батонов Хлебозавод №5 / Фото: Лимак Рецептура и технологии бережно сохраняются специалистами производства и крепко связаны корнями с русскими хлебопекарными традициями Хлебозавод №5 / Фото: Лимак Всего на предприятиях АО «Лимак» выпускают около 40 сортов хлеба Хлебозавод №5 / Фото: Лимак Сегодня мы работаем на оборудовании и технологиях швейцарской фирмы Buhler Подгоренский мукомольный завод / Фото: Лимак Подгоренский мукомольный завод выпускает продукцию с заранее определенными параметрами, обеспечивая высокое качество конечного продукта Подгоренский мукомольный завод / Фото: Лимак Особую роль в АО «Лимак» отводят многоступенчатому контролю качества продукции на всех этапах производства Подгоренский мукомольный завод / Фото: Лимак

К слову, цена на хлебобулочные изделия АО «Лимак» весьма демократична, что подтверждают данные Федеральной службы государственной статистики. В Липецкой области, где 80% рынка хлебобулочных изделий принадлежит АО «ЛИМАК», самая низкая цена на ржаной и ржано-пшеничный хлеб по сравнению с другими областями Центрально-Черноземного региона. Если в Липецке килограмм такого хлеба стоит в среднем 36,5 рублей, то в Воронеже и Курске – 40-41 рубль, а в Тамбове – почти 45 рублей.

Особую роль в АО «Лимак» отводят многоступенчатому контролю качества продукции на всех этапах производства. Каждая производственная площадка оснащена современными лабораториями, гарантирующими безопасность продукции для потребителя. «Мы стараемся отделить контроль качества от производства, чтобы обеспечить полностью объективную оценку, - поясняет директор завода. - Наш лабораторный комплекс по определению качества зерна и комплекс по анализу производимой муки позволяет ежедневно производить мониторинг, как сырья, так и конечного продукта. Тот факт, что ежегодные текущие инвестиции холдинга в оборудование составляют порядка 300 млн рублей, говорит о постоянном внутреннем развитии предприятия. Это наш ответ на растущую рыночную конкуренцию и возможность поддерживать качество продукции на достойном уровне».

Хлебные подробности

Всего на предприятиях АО «Лимак» выпускают около 40 сортов хлеба: сытные и диетические, с добавками и пряностями, столовые и пикантные, а также популярный подовый хлеб и батоны. И это не считая булочной, макаронной продукции и кондитерских изделий. Позволить себе столь широкую линейку может далеко не каждая компания. Для липецкого производителя это стало возможным, благодаря вертикально интегрированной холдинговой структуре. Флагманом в составе АО "Лимак" является Хлебозавод №5. И хотя его история началась в 1988 году, сравнительно молодое предприятие было решено в 2014 году модернизировать.

Сегодня хлебозавод оснащен шестью комплексно-механизированными линиями для выработки хлеба и батонов: 3 линии для производства формового хлеба, 2 линии для производства подового хлеба, 1 линия для производства батонов. Используется новейшее европейское оборудование (WP, Vulganus, Sancassiano, Cepi, Mopos, J4, AT Ingeniring, Diosna, Gostol). После охлаждения продукция упаковывается в пакеты на упаковочных автоматах Hartman. Общая производительность завода составляет 145 т хлебобулочной продукции в сутки. За этими сухими цифрами стоит главное – надежное и качественное производство важнейшего продукта питания россиян – хлеба, без которого немыслима ежедневная трапеза.

А рецептура и технологии бережно сохраняются специалистами производства и крепко связаны корнями с русскими хлебопекарными традициями. Именно поэтому вкус липецкого подового хлеба и батона ни с чем не перепутаешь.

Вкусные традиции

Фото: пресс-служба «Лимак»

В завершение нашего хлебного путешествия журналистская братия пришла на предприятие, с которого началась история АО «Лимак» - Липецкий хлебокомбинат, основанный в 1934 году. Здесь в 2012 году был открыт цех по производству кондитерских изделий: пряников и печенья. А в 2015 году был реконструирован сухарный цех – установлена новая автоматизированная линия по производству сдобных сухарей.

На сегодняшний день Липецкий хлебокомбинат представляет собой современное предприятие, оснащенное европейским оборудованием (Diosna, Mainke, Sveba Dalen, Matador, Vulganus). Предприятие специализируется на изготовлении традиционной хлебной продукции и кондитерских изделий - пряников, сушек, сдобных сухарей и овсяного печенья.

Сегодня здесь производится 22,5 т хлебобулочных изделий, 4,5 т сухарей, 3 т сушек и 6 т пряников в сутки. Особенностью производства считается весьма сложный цикл тестоведения, который может длиться до 24 часов. Применение уникального оборудования дает возможность готовить собственные заварки и закваски и позволяет контролировать качество хлеба на всех стадиях производства. Особенно здесь гордятся тем, что могут выпекать хлеб по старинной русской технологии на каменном поду. Процесс расстойки тестовых заготовок ведется в формах из виноградной лозы, что дает неповторимый рисунок готового хлеба. А выпечка на камне придает изделиям вкус и аромат хлеба, выпеченного в русской печи.

Жаль, что фотографии из цеха не могут передать умопомрачительный запах этой выпечки, мы здесь им пропитались, как самые настоящие хлебопеки. А удивительные мастера, сопровождавшие журналистов по этому царству вкуса, поделились секретами своего искусства, показав, как в ежедневном режиме создаются маленькие хлебные и кондитерские шедевры.

Прощаться не хотелось, но…

Фото: пресс-служба «Лимак»

Наше путешествие по хлебной стране «Лимак» завершается, но будем надеяться, что вскоре мы не раз еще сможем написать о новых изделиях и наградах этого знаменитого хлебного холдинга.

Сегодня на производствах АО «Лимак» производится более 700 наименований продукции. По разнообразию ассортимента, качеству и объему выпускаемой продукции компания является одним из лидеров отрасли. Благодаря вертикальной интеграции и контролю на каждом этапе соотношение цена – качество здесь всегда в пользу потребителя.