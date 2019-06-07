Lamoda договорилась о развитии фулфилмента с «Почтой России»

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов и CEO, сооснователь интернет-магазина Lamoda Флориан Янсен в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о партнерстве в области развития фулмилмента. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Lamoda.

Согласно документу, стороны намереваются в течение пяти лет вместе создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 тыс. кв. м. Строительство первой очереди предприятия размером не менее 40 тыс. кв. м может быть завершено уже в 2021 году, добавили в компании. Распределительный центр будет обслуживать только отправления сегмента Fashion & Lifestyle, в который входят одежда, обувь и товары для интерьера, уточнили в интернет-магазине.

В то же время в пресс-службе Lamoda подчеркнули, что стороны подписали необязывающие документы о создании совместного предприятия: «Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы».

Дмитрий Шестоперов