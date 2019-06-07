Посольство США назвало рекомендации свердловского минобразования «словами из 30-х годов»

Посольство США в Москве прокомментировало письмо министерства образования Свердловской области, в котором говорится о нежелательном участии преподавателей и учащихся свердловских вузов и колледжей в мероприятиях, организованных американскими дипломатами. «Я просто не могу понять, как образованный человек в 21-м веке мог написать, что курс писательского мастерства и курс разговорного английского языка, я цитирую, "имеет разрушительный характер для общественно-политической жизни России”»,— заявил заместитель посла США в РФ Энтони Годфри (цитата по «Интерфакс»). По словам господина Годфри, это звучит как слова, «написанные в 30-е годы».

Заместитель посла уверен, что действия свердловского министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова противоречат курсу МИД России на восстановление отношений между США и Россией. «В то время как министр иностранных дел России Лавров публично говорит о поиске путей восстановления отношений и нормализации диалога между нашими странами, министр Биктуганов сокращает возможности, чтобы люди могли найти общий язык»,— подчеркнул он.

Ранее в сети появилась информация о документе минобразования, подписанном Юрием Биктугановым. В документе сообщалось, что в некоторых образовательных организациях Генконсульство реализует проекты, «создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политическим процессам в России». В пример приводятся такие мероприятия, как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Уральские вузы ограничивают от США»

Ирина Пичурина