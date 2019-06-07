Стороны конфликта в Донбассе заявили об обострении

Власти Украины сообщили, что при обстреле в Донбассе погибли двое украинских военных, еще восемь ранены. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о попытке прорыва украинских войск.

«Обстановка в районе проведения операции объединенных сил существенно обострилась»,— сказал на брифинге официальный представитель министерства Александр Мотузяник (цитата по «РИА Новости»). «На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих национальной гвардии "Азов", еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести»,— сообщает МВД Украины в Facebook.

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов заявил, что 30 человек из полка «Азов» попытались прорваться на горловском направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы со стороны ДНР.

Как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе — читайте в публикации “Ъ”.