Австралийские власти не считают водителей Uber «сотрудниками» компании

Австралийский регулятор, офис омбудсмена по справедливым трудовым отношениям, признал сегодня, 7 июня, что водители Uber не являются сотрудниками сервиса такси, то есть на них не распространяются правила о минимальной заработной плате, отпускных и другие социальные гарантии.

Регулятор изучал этот вопрос в течение двух лет и пришел к выводу, что у водителей Uber нет официально прописанных или практически действующих обязательств выполнять работу по отношению к компании — именно это основной критерий при рассмотрении трудовых отношений в Австралии. «Совокупность доказательств, полученных в ходе расследования, показывает, что отношения между Uber Australia и водителями не являются трудовыми отношениями»,— заявила омбудсмен Сандра Паркер.

Решение австралийского регулятора — победа Uber, сталкивающегося с подобными претензиями по всему миру. В декабре британский суд подтвердил принятое ранее решение о том, что водители являются сотрудниками сервиса, в их отношении действуют правило о минимальной оплате труда и другие социальные гарантии. На прошлой неделе законодательное собрание Калифорнии одобрило законопроект, в соответствии с которым водители Uber и других аналогичных сервисов являются их сотрудниками.

Яна Рождественская