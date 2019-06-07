Лето начинается с дринков

Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает, какие летние дринки предлагают москвичам бары и рестораны.

В ближайшие дни будем говорить о сезонных летних напитках. Ни одно другое время года не приносит в ассортимент баров и ресторанов такое разнообразие, как лето. В любом заведении Москвы, особенно на летних верандах, вам наперебой будут предлагать смузи, лимонады, летние коктейли, холодный кофе и прочие прохладительные напитки как с добавлением алкоголя, так и без оного.

Чтобы шквал предложений не заставил вас еще сильнее покрыться испариной в летнюю жару, я предлагаю вашему вниманию краткую классификацию самых популярных летних дринков.

Начнем с самых полезных и натуральных миксов, приготовленных из свежих фруктов и овощей. Это, конечно же, всевозможные фреши, причем в последнее время миксы овощей и фруктов могут самыми причудливыми, с обязательным участием суперфудов в виде витграсс, спирулины, семян чиа и прочих сверхполезных ингредиентов. Понятное дело, что летом список фрешей разрастается за счет сезонных ягод и фруктов и овощей до немыслимых пределов.

То же касается и смузи — тех же фрешей, только с мякотью и иногда добавлением йогурта или молока, и еще более густых смузи-боулов, которые подаются на десерт не в стакане, а в тарелке.

Ну и напоследок пример из жизни. Один из самых новых ягодных смузи от Food Embassy состоит из ежевики, клубники, клюквы, ягод годжи, спирулины, шпината, малинового пюре, свекольного сиропа и миндального молока. И он лишь один из тысячи, что готовят этим летом в Москве.