«Автомобиль, обладающий всеми присущими Mercedes атрибутами комфорта и роскоши»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, за что молодые бизнесмены выбирают новый Mercedes-Benz X-Класса.

Как писал классик, «однажды замечаешь, что люди в костюмах и галстуках на самом деле работают на парней в майках и шортах». Цитата, вероятно, не совсем точная, как и утверждение, которое в ней содержится. Но тренд такой действительно есть. За последние несколько десятилетий в мире появилось немало обладателей так называемых «новых денег»: относительно юные предприниматели из Кремниевой долины, хозяева удачно «выстреливших» стартапов из других частей света, у которых в приоритете удобство, комфорт, сила, надежность, а старосветские правила этикета, предполагающие наличие пиджака и седана представительского класса, как бы отходят на второй план.

В качестве персонального транспорта они легко могут выбрать себе, например, пикап. Особенно теперь, когда подобный тип автомобиля появился в модельной линейке Mercedes-Benz.

У меня немало знакомых, которые увлекаются столь популярным сегодня триатлоном, и в том числе поэтому они остановили свой выбор на Mercedes-Benz X-Класса. В кузове пикапа без труда помещается гоночный велосипед и другое снаряжение, необходимое для триатлонных тренировок. Но не будем забывать, что это Mercedes — автомобиль, обладающий всеми присущими марке атрибутами комфорта и роскоши. То есть, с одной стороны, X-Класс — это рамная конструкция, самый мощный в сегменте мотор, знаменитый полный привод 4MATIC и вместительный грузовой кузов. С другой — просторная и премиальная пассажирская кабина.

Именно поэтому «Мерседес-Бенц РУС» выступает официальным автомобильным партнером и серии международных стартов по триатлону Ironstar, и Международного экономического форума, который проходит в эти дни в Петербурге. И пикап Mercedes-Benz X-Класса тоже можно заметить среди транспорта участников и гостей одного из главных деловых событий года.