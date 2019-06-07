ММК и ЭТМ заключили контракт на поставку электротехнического оборудования

Магнитогорский металлургический комбинат договорился о поставках электротехнического оборудования с компанией ЭТМ. Контракт предусматривает заказ оборудования напрямую через интернет-платформу ЭТМ iPro, что существенно сэкономит время закупок и повысит эффективность системы снабжения предприятия.

Соглашение с одним из ведущих в России профессиональных дистрибьюторов электротехники подписано до конца 2020 года. По каждому производителю электротехнического оборудования для ПАО «ММК» и его дочерних обществ предложена индивидуальная скидка.

Для осуществления закупки подразделениям ММК не нужно проводить процедуру выбора и согласовывать технические характеристики, благодаря чему время, необходимое для составления спецификации, занимает не более 20 минут. При формировании заказа технические специалисты цеха-заказчика видят сроки поставки оборудования, что существенно упрощает планирование ремонтов в долгосрочном периоде.

Заключение договора с ЭТМ стало частью комплексной программы совершенствования системы снабжения ПАО «ММК». Она предусматривает среди прочего налаживание работы с интернет-магазинами для организации прямых, эффективных поставок, исключающих лишние административные издержки.

Об ММК: Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в стране представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн тонн стали и реализовала 11,7 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 2,418 млрд долларов.