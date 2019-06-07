«Губахинская энергетическая компания» станет концессионером по сетям теплоснабжения в Сарапуле

ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) станет концессионером по объектам теплоснабжения и горячего водоснабжения Сарапула. Проект соответствующего соглашения одобрило правительство Удмуртии, документ опубликован на сайте главы и правительства республики. Соглашение заключат на период до конца 2043 года. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов имущества в составе объекта концессии составит 426,6 млн руб.

Напомним, что о планах подписать концессионное соглашение в этом году по сетям отопления и горячего водоснабжения в Сарапуле стало известно в конце мая 2019 года. Ранее ГЭК взяла обозначенные объекты в аренду. В тоже время было подписано концессионное соглашение по сетям водоснабжения и водоотведения в Глазове. Инвестором стало ООО «Тепловодоканал», являющееся дочерней структурой госкорпорации «Росатом». Предельная сумма расходов на создание и реконструкцию сетей на 2019–2024 годы составит 1,18 млрд руб. с учетом НДС.