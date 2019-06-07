Павел Дуров решил поголодать ради Telegram

Павел Дуров перешел на воду: основатель Telegram и «ВКонтакте» заявил, что уже шесть дней ничего не ест и при этом чувствует себя отлично. Бизнесмен уверяет, что голодание помогает ему придумывать новые идеи для мессенджера. Может ли это сработать? И кто еще из бизнесменов обращался к биохакингу? Об этом — Владислав Викторов и Юлия Грицай.



Je ne mange pas six jours: социальные сети встретили новость о диете Павла Дурова цитатой из «12 стульев». Весь май он питался исключительно рыбой и морепродуктами, а шесть дней назад вообще перешел только на воду. И все это ради развития Telegram, написал в своем англоязычном канале создатель мессенджера. Вот некоторые фрагменты его поста.

«В этом месяце я пробую что-то радикально новое: полностью отказываюсь от еды. Я пью только воду в течение последних шести дней и чувствую себя прекрасно. Поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления, я многое успел сделать по работе». «Голодание — отличный способ очистить и перезагрузить пищеварительную систему, а также дать иммунной системе возможность работать над другими задачами помимо обработки постоянно поступающей пищи». «Выращенное фермерским путем мясо и продукты сельского хозяйства люди начали есть относительно недавно, а приготовленную на огне рыбу наши предки ели миллионы лет назад».

Павел Дуров — один из последователей биохакинга: это движение зародилось несколько лет назад среди бизнесменов Кремниевой долины. Биохакеры стремятся выжать из своего тела максимум энергии и, к тому же, продлить себе жизнь, и тратят на это сотни тысяч долларов. Иногда доходит до абсурда: например, Габриэль Лисина закапывает себе в глаза аналог хлорофилла, чтобы видеть в темноте, а Дэйв Эспрей разработал так называемый «пуленепробиваемый» кофе или «бронекофе», который якобы увеличивает работоспособность и IQ. Но это уже экзотика, говорит биохакер Никита Метелица: «И биомаркеры, и анализы, и тесты ДНК — это только check up. Это большая комплексная система, которая делится на самые базовые составляющие, которые входят в ЗОЖ: осознанное здоровое питание, желательно интуитивное, вода, физиология, сон.

Дальше уже добавляются суперфуды, натуральные биологически активные добавки, медитации, развитие эмоционального интеллекта и многое-многое другое.

У меня в системе 27 таких элементов».

Интервальное голодание — тоже один из обязательных атрибутов биохакинга. Считается, что, постясь по несколько дней, можно оградить себя от серьезных заболеваний, даже от диабета и рака. Фастинг, то есть голодание, любят и в Голливуде: например, актрисы Миранда Керр и Дженнифер Энистон признавались, что сидят на диете «Пять на два»: в будни питаются обычно, а в выходные пьют воду. Но эффективность такого подхода научно не доказана, говорит телеведущий, участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман: «Мой опыт указывает, что вообще не есть — это сильный удар по мозгам.

Какой-то диеты, гарантированно помогающей думать, я не знаю.

Это все очень индивидуально. Но сидеть несколько дней вообще без еды — это дело крайне вредное. И можно переходить на такой режим только под очень бдительным медицинским надзором».

Кстати, интервальным голоданием увлекается и другой IT-миллиардер Джек Дорси. Сооснователь Twitter ест только один раз в день, причем обязательно до девяти вечера и только с понедельника по четверг. В пятницу, субботу и воскресенье бизнесмен только пьет воду. По оценке журнала Forbes, состояние Джека Дорси — около $5 млрд, а Павла Дурова — около $3 млрд. Посмотрим, вырастет ли его капитал на голодной диете.

В своем Telegram-канале Павел Дуров отметил, что каждую зиму плавает в ледяной воде в Финляндии или Швейцарии. По его словам, такая практика помогает вырабатывать силу воли и более эффективно работать над бизнес-проектами.