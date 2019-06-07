Экспертный совет одобрил шесть площадок для строительства храма Святой Екатерины

Экспертный совет из архитекторов и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского одобрил шесть территорий для строительства храма Святой Екатерины. Эксперты решили рассмотреть первые 13 площадок в списке из 61 локации, которые были предложены горожанами.

В одобренный архитекторами и мэром список вошли акватория Макаровского моста, земельный участок на пересечении улиц Фурманова и Белинского, бывший приборостроительный завод на улице Горького,17, а также участок на месте снесенной телебашни и территория рядом с центральным стадионом на улице Татищева (вариант предложили архитекторы). Среди альтернативных площадок — сквер у театра драмы, который вызвал массовые протестные акции в мае. Архитекторы уточнили, что для этого варианта потребуются корректировки размеров и параметров храма. По словам главы города, далее необходимо провести обсуждение площадок с инвесторами строительства, епархией и «двигаться дальше». Планируется, что ближайшее заседание рабочей группы пройдет в понедельник, 10 июня.

С 13 по 16 мая в Екатеринбурге прошли выступления за сохранение сквера, где планировалось строительство храма. Конфликт был погашен после обращения президента Владимира Путина к местным властям: он рекомендовал им провести опрос. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства объекта. Позже опубликовали рейтинговый список альтернативных площадок для строительства. Храм планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале "Ъ" «Сквер попал в рейтинг»