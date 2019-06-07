Polymetal планирует получить лицензии на геологоразведку в Башкирии

Группа Polymetal рассчитывает до конца года, скорее всего, по заявительному принципу получить несколько лицензий на геологоразведку в Башкирии, заявил «Интерфаксу» глава компании Виталий Несис. 3 июня группа зарегистрировала в республике дочернее ООО «Башкирская горнорудная компания» со стопроцентным участием АО «Полиметалл». Виталий Несис пояснил, что в Башкирии группу интересует только геологоразведка, а не покупка готовых проектов. «Башкирия является одним из центров производства цветных металлов в Российской Федерации, там есть несколько очень крупных горно-обогатительных комбинатов, которые производят медь, цинк, драгоценные металлы. В целом южная часть Урала очень перспективна»,— приводит его слова «Интерфакс». Он добавил, что речь идет о долгосрочной программе и в группе не ожидают быстрых результатов. «Это поэтапное изучение территорий, которые были оценены как перспективные с точки зрения региональной геологии. Это, наверное, пять лет и порядка пары десятков миллионов долларов»,— отметил он.

Polymetal — крупнейший в Росси производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшие акционеры — группа «ИСТ» Александра Несиса и партнеров (27,4%), PPF Group Петра Келлнера (11,61%) и семья Александра Мамута (9,45%).

Ирина Самойлова