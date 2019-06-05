Ведущий золотодобытчик в РФ Polymetal зарегистрировал «дочку» в Уфе

Крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков — группа Polymetal зарегистрировала дочернее подразделение в Уфе, сообщает «Интерфакс». 3 июня в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации ООО «Башкирская горнорудная компания» со стопроцентным участием АО «Полиметалл». Уставный капитал нового предприятия — 1 млн руб., оно зарегистрировано на улице Крайней в микрорайоне Дема по адресу АО «Башкиргеология», следует из данных kartoteka.ru.

В Polymetal «Интерфаксу» сообщили, что новое юрлицо создано для поиска перспективных активов на территории Башкирии. Ранее группа в республике не присутствовала. В Башкирии, по данным Минфина РФ, в 2018 году было добыто 0,6 т золота и 1,9 т серебра. Но в регионе есть серьезные запасы других металлов, входящих в портфель Polymetal — меди и цинка, отмечает агентство. По оценке ФГБУ «ВИМС», на Башкирию приходится 11% российских запасов и 13% добычи цинка, 6% запасов и 9% добычи меди.

Предприятия группы Polymetal расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшие акционеры Polymetal — группа «ИСТ» Александра Несиса и партнеров (27,4%), PPF Group Петра Келлнера (11,61%) и семья Александра Мамута (9,45%).

Ирина Самойлова