Охват жителей услугами МФЦ в Новосибирской области достиг уровня населения региона

В Новосибирской области завершен процесс создания региональной сети многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг.



Как рассказал заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак, в настоящее время сеть МФЦ охватывает все сельские районы и города области, в регионе действует 757 окон сети. «31 мая губернатор официально открыл МФЦ в последнем районе города Новосибирска, где его не было, — в Кировском районе,— отметил Виталий Шовтак.— Мы завершили процесс развертывания нашей сети многофункциональных центров. Если в 2012 году через МФЦ оказывалось 152 услуги, а охват населения услугами МФЦ составлял 16%, то сегодня число услуг достигает 313, а охват населения превышает 91%. Наблюдаются серьезные подвижки в работе по сокращению времени ожидания при обращении в центры. По итогам 2018 года среднее время ожидания в очереди по Новосибирской области составило 11,8 минуты, аналогичный показатель по России в целом, по данным Минэкономразвития, составляет 14,6 минуты».

Директор Многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области Наталья Бабушкина отметила, что на МФЦ региона приходится в среднем 11 тыс. обращений в день. При этом удовлетворенность услугами центров, заявила руководитель региональной сети, составляет среди обратившихся более 96%. Для маломобильных граждан организована выездная работа специалистов МФЦ, основанная на заявительном принципе.

Виталий Шовтак подчеркнул, что будущее развитие сети МФЦ Новосибирской области связано с дальнейшей передачей предоставления государственных услуг многофункциональным центрам и с переводом услуг в электронный формат.

В то же время, как сообщили в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, все приоритетные государственные услуги в регионе полностью переведены в электронную форму. По данным исследования, проведенного по заказу Минэкономразвития РФ, только десять регионов страны завершили полный переход.

В департаменте отметили увеличивающуюся популярность электронных госуслуг среди новосибирцев: за первые пять месяцев 2019 года возможностью подачи заявления на портале госуслуг жители региона воспользовались 1,2 млн раз, что на 50% превышает аналогичные данные прошлого года. К приоритетным услугам относятся постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление социальных пособий малоимущим гражданам, запись детей в школу и детский сад, регистрация заключения и расторжения брака и др.

«Для дальнейшего улучшения качества госуслуг, предоставляемых в электронном виде, до конца 2019 года департаменту совместно с региональными и местными органами власти предстоит завершить реализацию пилотных проектов по цифровой трансформации процессов предоставления госуслуг — по созданию „суперсервисов“. Цифровая трансформация будет проведена по таким услугам, как оказание материальной помощи при рождении детей, выдача разрешений на такси, выдача охотбилетов и разрешений на охоту, выдача выписок из реестров государственной и муниципальной собственности», —отметил руководитель регионального департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов.