В Екатеринбурге на Сортировке снесли водонапорную башню

Сегодня, 7 июня, в Екатеринбурге снесли водонапорную башню в районе Старой Сортировки. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил участник инициативной группы по защите башни Ильдар Хабибуллин. По его словам, сейчас от башни осталось «одни руины» — основание и обломки, которые скоро будут увезены подрядчиком.

Известно, что работы по демонтажу башни начались в конце мая из-за отсутствия собственника. На ее месте администрация Железнодорожного района планировала установить детскую площадку или спортивные снаряды. Против сноса башни выступила инициативная группа жителей района, однако законных оснований для остановки работ муниципальные власти не нашли.

Подробнее о ситуации вокруг башни — в материале "Ъ-Урал" «Башню сравняют до площадки»

Екатерина Аверина